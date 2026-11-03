مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از توقیف ۲۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) در قالب چهار مزرعه غیرمجاز در محدوده اهواز و کارون خبر داد و گفت: فعالیت این تجهیزات، پایداری شبکه برق را به مخاطره انداخته و حقوق شهروندان را تضییع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از انرژی برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر آسیب جدی به تجهیزات شبکه توزیع، موجب خروج شبکه از حالت استاندارد شده و زمینه بروز ناپایداری، افت ولتاژ و خاموشی‌های ناخواسته را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

وی افزود: این عملیات با رصد دقیق اطلاعاتی، همکاری مستمر و موثر عوامل انتظامی و اخذ حکم مقتضی از سوی دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمد که طی آن ۲۴ دستگاه ماینر فعال در چهار نقطه شناسایی و توقیف شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی، بر لزوم استمرار و تشدید برخورد‌های قانونی و بازدارنده با دارندگان و عاملان راه‌اندازی مزارع غیرمجاز ماینر تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده شوم استخراج غیرمجاز رمزارز نه تنها به کاهش بار مصرفی و پایداری شبکه برق کمک شایانی می‌کند بلکه از تضییع حقوق عمومی و وارد آمدن خسارت به لوازم برقی شهروندان جلوگیری می‌نماید.

فراتی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مبادی ذی‌ربط گزارش کنند.