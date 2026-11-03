رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها صرفا با هدف دسته‌بندی آنها انجام نمی‌شود، گفت: ارتقای امنیت سایبری دانشگاه‌ها به دلیل حضور اساتید، نخبگان و دانشجویان، از اولویت‌های مرکز ملی فضای مجازی است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری، در نشست رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از منظر امنیت سایبری، با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و آرامش روانی در محیط‌های دانشگاهی گفت: ارتقای امنیت سایبری دانشگاه‌ها به دلیل حضور اساتید، نخبگان و دانشجویان، از اولویت‌های مرکز ملی فضای مجازی است.

وی افزود: مسائل و تهدیدات روز در حوزه‌های مختلف، مشکلاتی را در زندگی روزمره و فعالیت‌های مردم ایجاد می‌کنند و در حوزه‌هایی که قشر نخبگان جامعه با آن درگیر هستند، خدشه به آرامش و امنیت روانی می‌تواند تأثیرات گسترده‌تری داشته باشد. از این رو، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های نخست در این زمینه انتخاب شده‌اند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تجربه دانشجویان از تعامل با دستگاه‌ها و خدمات مختلف در محیط دانشگاهی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، همفکری و تشریک مساعی برای ارتقای جدی سطح امنیت سایبری دانشگاه‌ها و فراهم کردن خدماتی امن و پایدار برای مردم است.

آقامیری با تأکید بر اینکه همه مجموعه‌های حاضر در این مسیر در یک جبهه قرار دارند، گفت: هدف از رتبه‌بندی امنیت سایبری همکاری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات و ارتقای وضعیت موجود است.

وی همچنین اظهار کرد: یک ماه فرصت در نظر گرفته شده است تا دانشگاه‌ها ضمن بررسی شاخص‌ها، در صورت نیاز پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح معیار‌های ارزیابی، ارزیابی مجدد و ارتقای وضعیت امنیت سایبری ارائه کنند. پس از پایان این مهلت یک‌ماهه و برخی اصلاحاتی که دانشگاه‌ها در زیرساخت‌های امنیت سایبری خود انجام می‌دهند، ارزیابی‌ها به‌روزرسانی شده و نتایج در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از زیرساخت‌های دانشگاهی گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند در تامین نیروی انسانی برای تقویت امینت سایبری خود، از ظرفیت اساتید و دانشجویان هم استفاده کنند و مسائل امنیتی خود را در حوزه سایبری، تاحدی مرتفع کنند؛ چراکه از ظرفیت دانشجویان و اساتید برای رفع نیاز‌های امنیتی برخوردارند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری سامانه‌های دانشگاهی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، برخی سامانه‌های نیاز به تقویت زیرساخت دارند و اختلال در آنها می‌تواند فعالیت‌های روزمره دانشگاه را با مشکل مواجه کند.

آقامیری با اشاره به فرصت ایجادشده برای پیگیری مسائل دانشگاه‌ها گفت: دولت به حل مسائل دانشگاه‌ها اهتمام دارد و دکتر عارف نیز توجه خاصی به مسائل و مطالبات دانشگاه‌ها دارند. باید از این فرصت استفاده کنیم و برای ایجاد تحول و ارتقای زیرساخت‌های دانشگاهی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی دو راهکار را برای تأمین نیاز‌های امنیتی و فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها مطرح کرد و گفت: راهکار نخست این است که درصدی از بودجه دانشگاه‌ها، به مدت یک سال به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امنیت سایبری اختصاص یابد تا هر دانشگاه بتواند متناسب با نیاز‌های خود اقدامات لازم را انجام دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی راهکار دوم را تجمیع و متمرکزسازی سامانه‌های مشترک دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: بخش زیادی از نیاز‌های دانشگاه‌ها، مشابه یکدیگر است و همه آنها از سامانه‌هایی مانند آموزش، تغذیه، کلاس آنلاین، خوابگاه و رفاه استفاده می‌کنند. می‌توان با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، این سامانه‌های مشترک را در قالب خدمات نرم‌افزاری و پلتفرمی متمرکز ارائه کرد تا دانشگاه‌ها به‌جای تأمین جداگانه سرور، زیرساخت و نیروی انسانی، از خدمات آماده و ارزیابی‌شده، استفاده کنند.

وی ادامه داد: در این الگو، سامانه‌های مشترک پس از ارزیابی امنیتی در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرند و هر دانشگاه متناسب با نیاز خود از آنها استفاده می‌کند. همچنین موضوعاتی مانند پشتیبان‌گیری، بازیابی اطلاعات پس از بحران، تداوم کسب‌وکار و توزیع زیرساخت‌ها باید در این سامانه‌ها به‌صورت متمرکز و با استاندارد‌های امنیتی دقیق پیش‌بینی شود. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند بخش محدودی از نیاز‌های اختصاصی خود را به‌صورت مستقل تأمین کنند.

آقامیری با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری درباره الگوی مناسب برای دانشگاه‌ها گفت: باید با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات مشخص شود که آیا تأمین و مدیریت زیرساخت‌ها به‌صورت متمرکز انجام شود یا هر دانشگاه به شکل مستقل این مسیر را دنبال کند. در صورت جمع‌بندی سریع، می‌توان برای پیش‌بینی بودجه مناسب در سال آینده و آغاز اجرای این طرح از سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با اشاره به فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها اظهار کرد: شاخص‌ها و معیار‌های ارزیابی شفاف هستند و دانشگاه‌ها فرصت دارند طی یک ماه، نظرات و پیشنهاد‌های خود را درباره این شاخص‌ها ارائه کنند. پس از پایان این مهلت، شاخص‌ها و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها اعلام و منتشر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این رتبه‌بندی صرفاً دسته‌بندی دانشگاه‌ها نیست، گفت: هدف مشترک ما این است که همه دانشگاه‌ها در وضعیت سبز قرار بگیرند. هدف این نیست که صرفاً دانشگاه‌ها را رتبه‌بندی کنیم، بلکه می‌خواهیم با ایجاد انگیزه و حرکت جدی، جهشی در امنیت سایبری دانشگاه‌ها اتفاق بیفتد تا مردم بتوانند خدمات دانشگاهی را در فضایی امن و بدون مشکل دریافت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان با اشاره به ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: باید با بررسی مشکلات و تجربه‌های گذشته، سازوکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث و مدیریت شرایط بحرانی پیش‌بینی شود تا در صورت بروز مشکل، اقدامات لازم از پیش آماده باشد.