به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی (۱۳ آبان) در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به سابقه تقابل آمریکا و شوروی با انقلاب اسلامی اظهار کرد: تنها موضوعی که آمریکا و شوروی درباره آن با یکدیگر تفاهم داشتند، نبود انقلاب اسلامی ایران بود. تنها مسیری که هر دو قدرت در آن برای ریشه‌کن کردن انقلاب با یکدیگر همراه شدند، همین موضوع بود. آثار این همراهی را در دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی نیز مشاهده می‌کنیم؛ زمانی که ایران با جبهه‌ای مواجه بود که از نظر تدبیر، منابع مالی، امکانات، پشتیبانی‌های جبهه‌ای و تسلیحات به آمریکا و شوروی متصل بود و در برابر چنین مجموعه‌ای ایستادگی می‌کرد.

وی با بیان اینکه امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با آمریکاست، افزود: آمریکا از این تقابل عبور نمی‌کند، چراکه اگر بخواهد کوتاه بیاید، باید نابودی خود را امضا کند. آمریکا امروز با آمریکای سال گذشته متفاوت است و وجاهت ابرقدرتی خود را تا حد زیادی از دست داده و نتوانسته موقعیت پیشین خود را حفظ کند.

شهردار تهران با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ادامه داد: آنچه در این جنگ‌ها و در دوران ترامپ اتفاق افتاد، نشان داد آمریکا به هیچ‌یک از خواسته‌های خود نرسیده است. طبیعی است طرفی که آغازکننده جنگ بوده و به اهداف خود دست نیافته، امروز در موضع شکست‌خورده قرار داشته باشد. اکنون آمریکا می‌خواهد آنچه را از طریق جنگ به دست نیاورده، از مسیر دیگری دنبال کند.

اجازه ندهیم در داخل کشور خطای محاسباتی اتفاق بیفتد

زاکانی با اشاره به دو محور مطرح‌شده در پیام رهبر انقلاب در خردادماه امسال، گفت: یکی از اهداف دشمن شکستن تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد خطای محاسباتی برای مسئولان کشور است.

وی تأکید کرد: امروز بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا برای ما این است که نخست، به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر هجمه دشمن کمک کنیم و دوم، اجازه ندهیم در داخل کشور خطای محاسباتی اتفاق بیفتد. جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و هر طرفی که اراده و نفس بیشتری داشته باشد، برنده نهایی خواهد بود.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا تا امروز در این تقابل شکست خورده است، اظهار کرد: آنچه پیش از جنگ در اختیار داشتیم، امروز نیز در اختیار داریم؛ البته به‌جز شهدای بزرگی که تقدیم کردیم و امام مجاهد شهیدمان که فقدان ایشان به هیچ عنوان قابل جبران نیست. با این حال، دارایی‌های ما از نظر مؤلفه‌های قدرت افزایش یافته و طرف مقابل در موضع نیاز قرار گرفته است. حفظ ایستادگی، تاب‌آوری و تکمیل این موفقیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جدید در کشور گفت: باید به استقبال شرایطی برویم که بتوانیم ظرفیت‌های اساسی کشور را در مسیر افزایش تاب‌آوری به کار بگیریم؛ به‌گونه‌ای که دشمن از ادامه فشار و تقابل مأیوس شود و خود ما نیز در متن جنگ بتوانیم تاب‌آوری‌مان را حفظ کنیم.

علیرضا زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در اسناد و خاطرات کتب جاسوسی و خاطرات مستشاران می‌بینید که صریحاً به حضور ۴۰ هزار مستشار خارجی در کشور اشاره شده است؛ مستشارانی که مجموع هزینه‌های دریافتی آنها از کل بودجه و هزینه‌های ارتش ایران بیشتر بود. در آن دوران هر فردی در هر جایگاهی که قرار داشت، مورد ظلم، تحقیر و اجحاف واقع می‌شد.

وی افزود: این تصویری واقعی از وضعیت پیش از انقلاب است؛ زمانی که هرچند ما در جنگ مستقیم یا تقابل آشکار با قدرت‌های بزرگ نبودیم، اما شدیدترین تهدید‌ها و بزرگ‌ترین بحران‌ها به کشور تحمیل می‌شد، چرا که آنان خود را صاحب اختیار و در جایگاهی می‌دیدند که حق دارند برای سایر ملت‌ها تصمیم‌گیری کنند.

شهردار تهران گفت: ملت ایران با مبارزه علیه این روحیه استکباری و ستمگرانه—که بنا دارد ملت‌ها را به اسارت کشیده و ثروت کشور‌ها را به یغما ببرد—به استقبال مناسبت‌هایی، چون «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» می‌رود. ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی دچار یک جهش تاریخی شد.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای مرور گذشته و ترسیم آینده

شهردار تهران با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز گفت: وقتی ۱۳ آبان را پیش روی خود قرار می‌دهیم، در حقیقت تابلویی مقابل خود گذاشته‌ایم که با مرور گذشته، نگاه به آینده و محاسبه وضعیت فعلی، مسیر حرکت به سمت قله را به ما نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: باید دائماً گذشته را مرور کنیم، آینده را ببینیم و وضعیت فعلی خود را محاسبه کنیم تا بتوانیم در شرایط موجود، خودمان را به قله نزدیک‌تر کنیم. در این مسیر، کوتاهی از هیچ‌کس پذیرفته نیست.

زاکانی با قدردانی از حضور در جمع دانشگاهیان شهید بهشتی اظهار کرد: مفتخریم که در خدمت شما هستیم و از محضر دانشجویان، استادان، متولیان و مسئولان دانشگاه بهره بردیم. امیدواریم ماندگاری در این مسیر به‌زودی به جشن قطعی پیروزی ملت ایران منجر شود و پیروزی‌هایی که به‌صورت مستمر به دست می‌آیند، به‌گونه‌ای تثبیت شوند که ایران قوی دیگر منشأ طمع‌ورزی دیگران قرار نگیرد.

وی با تأکید بر اینکه ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح به زیان کشور است، گفت: نمی‌توانیم کشور را برای مدت طولانی زیر سایه جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح نگه داریم؛ چراکه در چنین شرایطی همه بخش‌های کشور دچار محدودیت می‌شوند؛ بنابراین باید محکم و با اقتدار بایستیم.

هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که آغازگر جنگ چه کسی بود

شهردار تهران با اشاره به دیدار‌های انجام‌شده با نمایندگان سه کشور خارجی در ایران گفت: حرف‌های ما منطقی است و هیچ‌یک از دوستانی که از خارج از کشور به ایران می‌آیند، نمی‌گویند حرف‌های شما غلط است. در همین دیداری که نمایندگان سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان به ایران آمدند، یکی از حاضران درباره اینکه چه کسی جنگ را آغاز کرده است، سؤال کرد. طرف مقابل از پاسخ دادن طفره می‌رفت و نمی‌خواست به این موضوع اعتراف کند. در نهایت نیز با وجود تلاش‌های فراوان، حاضر نشدند به‌صراحت بگویند چه کسی جنگ را آغاز کرده است.

وی افزود: برخی جرئت ندارند به زبان بیاورند که چه کسی جنگ را شروع کرده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید ما در موضع مظلومیت قرار نداشتیم و در همین موضع مظلومیت پیروز شدیم.

زاکانی با اشاره به تغییرات در معادلات قدرت جهانی پس از جنگ گفت: اساساً یکی از الگو‌های جدیدی که در این جنگ شکل گرفت، جایگاه چین به‌عنوان طرف اصلی آمریکا در حوزه اقتصاد است. آقای شی و آقای ترامپ درباره افول آمریکا صحبت کردند؛ موضوعی که پیش از این کمتر به زبان آورده می‌شد.

وی تأکید کرد: باید قدر موقعیتی را که امروز در آن قرار داریم، بدانیم، دستاورد‌های خود را حفظ کنیم و مراقب باشیم با تحلیل غلط، خالی کردن مردم یا عملکرد نادرست، خودمان به خودمان ضربه نزنیم. نباید با رفتار و تصمیم‌های نادرست به خودمان گل بزنیم.