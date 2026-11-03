استاندار اصفهان، با حضور در مرکز سامد، با شهروندان شهرستان‌های استان گفت‌و‌گو کرد و برای بررسی، پیگیری و رسیدگی مشکلات آنها را به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای تقویت ارتباط مستقیم مدیریت استان با مردم و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، مهدی جمالی‌نژاد، در مرکز سامد حضور یافت.

در این ارتباط تلفنی، مردم به بیان مسائل، مشکلات، درخواست‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازند و استاندار اصفهان ضمن استماع مستقیم مطالبات آنان، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر می‌کند.

همچنین مطالبات و درخواست‌های شهروندان شهرستان‌ها با توجه به حوزه تخصصی و دستگاه مسئول، به مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه ارجاع خواهد شد تا ضمن بررسی کارشناسی، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مردم انجام شود.