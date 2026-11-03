فرماندار شادگان با تاکید بر اینکه پاسداشت آرمان‌های شهدا مسئولیتی همگانی است، گفت: همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داریم باید با خدمت صادقانه، تلاش مستمر و رسیدگی به مشکلات مردم، ادامه‌دهنده راه پرافتخار شهدا باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد در آیین گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و یادواره ۲۴ شهید دانش‌آموز شهرستان شادگان اظهار کرد: شهدای دانش‌آموز با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار و فداکاری و دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهنی، نام خود را برای همیشه در تاریخ پرافتخار ایران ماندگار کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز شادگان افزود: این شهدا با وجود سن کم، آگاهانه در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌های خود گام برداشتند و امروز وظیفه داریم با معرفی سیره و آرمان‌های آنان، فرهنگ ایثار و فداکاری را در جامعه زنده نگه داریم.

سرپرست فرمانداری شادگان فرهنگ ایثار و شهادت را از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران با وجود توطئه‌ها، تهدید‌ها و فشار‌های گوناگون، با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه مقاومت همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده و از ارزش‌ها و آرمان‌های خود دفاع کرده است.

عفری‌مفرد با اشاره به تقارن این مراسم با ایام فاطمیه بر ضرورت شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تاکید کرد و افزود: نسل جوان به ویژه دانش‌آموزان باید با مطالعه ابعاد مختلف زندگی و شخصیت آن بانوی بزرگوار، آموزه‌های ارزشمند ایشان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: ملت ایران با حضور گسترده و آگاهانه در این مراسم، بار دیگر وحدت، انسجام و ایستادگی خود را در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به نمایش خواهد گذاشت.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به تهدید‌ها و فضاسازی‌های دشمنان علیه کشور اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف آزمون‌های دشواری را با سربلندی پشت سر گذاشته و امروز نیز با حفظ آمادگی، وحدت و انسجام در برابر هرگونه تهدید و توطئه ایستادگی خواهد کرد.

در این آیین از خانواده‌های شهدای دانش‌آموز شهرستان شادگان تجلیل شد.