بانک مرکزی برای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت و افزایش عمق بازار‌های مالی ارزی دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و به‌کارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. بهره گیری از این اوراق برای چند طرح امکان پذیر است و هلدینگ‌ها می‌توانند از این اوراق برای طرحهای خود استفاده کنند.

بر اساس تبصره ماده ۲، سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش به مبالغ بالاتر خواهد بود.

بر اساس ماده ۴، ناشر اوراق صرفاً مجاز به مصرف منابع حاصل از عرضه اوراق وکالت ارزی برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که به درخواست آنها اقدام به عرضه اوراق شده است.

بر اساس تبصره‌های ماده ۸، ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت طرح را پس از تأیید امین، در مقاطع شش‌ماهه گزارش کند. همچنین تبدیل ارز ناشی از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۱، نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف است نسبت به پرداخت مبالغ اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل و انتقال، به حساب‌های خارجی معرفی شده عامل حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسید‌های معین اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مالی ناشر در مواعد معین، ضامن ضمن عقد صلح خارج لازم موظف است در سر رسید‌های معین نسبت به پرداخت تعهدات ایفا نشده ناشر به صورت ارزی اقدام کند.

بر اساس ماده ۱۸، مرکز مبادله ارز به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، در چار چوب این دستو رالعمل نسبت به انجام امور اجرایی از جمله مسئولیت پایش فرایند عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.