به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه امام سجاد(علیه السلام) استان هرمزگان، دو فروند پهپاد انتحاری آمریکایی از نوع «لوکاس» (LUCAS) در آسمان بندرخمیر، با آتش پدافند رزمندگان سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شدند.

پهپادهای لوکاس از جمله مهمات پرسه‌زن و یک‌طرفه آمریکایی هستند که با الگوبرداری از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران توسعه یافته‌اند. ارتش آمریکا با تشکیل و استقرار یگان ویژه «اسکورپیون استرایک» (Task Force Scorpion Strike) در منطقه، به دنبال استفاده گسترده از این مهمات کم‌هزینه برای اجرای حملات پهپادی علیه اهداف مختلف است.

در ماه‌های گذشته، نیروهای آمریکایی با به‌کارگیری این پهپادها تلاش کرده‌اند توان تهاجمی خود را در منطقه گسترش دهند؛ بااین‌حال، بر اساس تصاویری که مشاهده می فرمایید، موارد متعددی از ورود این مهمات به حریم هوایی کشور با رهگیری و اقدام سامانه‌های پدافندی خنثی شده است. انهدام دو فروند دیگر در آسمان بندرخمیر نیز در ادامه همین رویارویی‌ها و ناکامی های ارتش متجاوز آمریکا می باشد، این شکست نیز به کارنامهء سیاه فرمانده تروریست آمریکا اضافه شد.