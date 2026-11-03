وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، مصطفی ده‌پهلوان را به عنوان سرپرست موزه ملی علوم و فناوری ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری خطاب به دکتر ده‌پهلوان آمده است :

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست موزه ملی علوم و فناوری ایران» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان ، سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مصطفی ده‌پهلوان دارای دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با مرتبه دانشیاری است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به مدیر موزه‌های مقدم و باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران، رئیس موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و معاون وزیر و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد.

وی چاپ بیش از ۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های دکتر سیف‌ا... جلیلی رئیس سابق موزه ملی علوم و فناوری ایران در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.