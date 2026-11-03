به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در آستانه ۱۳ آبان، سالروز تاسیس انجمن‌های اسلامی دانش آموزی محمد کاویانی چراتی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی استان مازندران در نشست با مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های استان از شناسایی و بکارگیری ۲هزار دانش آموز مدارس در طرح روایت اول خبر دارد.

وی هدف از این طرح را کمک به رسانه‌های دانش آموزی مدارس مازندران به منظور انتقال سریع و درست موضوعات، وقایع و رویداد‌های میان دانش آموزان و مدارس سراسر نقاط استان توسط روایت دانش آموزان برشمرد.

کاویانی چراتی همچنین راه اندازی مدرسه انقلاب در سطح استان را از دیگر برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی مازندران خواند که در نسبت به روایتگری انقلاب فعالیت دارند.