عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، از افزایش دو مرحله‌ای قیمت محصولات شوینده از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون خبر داد و تأکید کرد که ریشه اصلی این گرانی‌ها، جهش نجومی قیمت مواد اولیه پتروشیمی است.

حسام بیگدلو در مصاحبه با خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما؛ با اشاره به جزئیات افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، محصولات شوینده دو بار (یک بار در اردیبهشت‌ماه و بار دیگر در ابتدای مهرماه) بر اساس نوع محصول بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

دبیر انجمن شوینده با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از بهای تمام‌شده محصولات شوینده در کشور به مواد اولیه پتروشیمی وابسته است، تصریح کرد: اگر روند افزایش قیمت‌ها را در حوزه پتروشیمی بررسی کنیم، با اعدادی به مراتب بالاتر مواجه می‌شویم؛ به‌طوری‌که قیمت محصولات پتروشیمی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ درصد رشد داشته است.

بیگدلو با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت شوینده‌ها در مقایسه با تورم عمومی و نرخ رشد سرسام‌آور مواد اولیه عدد بالایی نبوده است، افزود: با این حال، بابت همین افزایش قیمت‌ها نیز از مردم شرمنده‌ایم و از اعمال فشار بر مصرف‌کنندگان ناراحتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تداوم روند افزایشی قیمت محصولات شوینده، راهی جز تغییر و اصلاح قوانین قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی وجود ندارد. در همین راستا، نامه‌نگاری و مکاتبات لازم با دکتر معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده و درخواست رسیدگی و اصلاح این رویه به ایشان ارائه شده است.