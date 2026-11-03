

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور امروز در اطلاعیه خود، جزییات مربوط به دومین سری اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ را منتشر و اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ به تاریخ ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید زمان ثبت‌نام و اصلاحات آن به تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام اصلاحات جدید به شرح ذیل مربوط به این دفترچه راهنما، به اطلاع می‌رساند؛ متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه، تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

جزییات مربوط به دومین سری اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶