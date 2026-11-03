کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی استان خوزستان تا اواسط وقت سه شنبه سیزدهم پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست. همچنین در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

از اواخر روز چهارشنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار خواهد گرفت که تا اواخر روز دوشنبه (بویژه اواسط جمعه تا اواسط یکشنبه) سبب رگبار و رعد و برق وزش باد‌های متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در اغلب مناطق بویژه مناطق و ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق خواهد شد. در مناطق مستعد ریزش تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر و هندیجان با دمای ۳۶.۱ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۵.۳ و کمینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد رسیده است.