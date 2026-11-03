لیگ شنای پسران کیش، یادواره شهید امیرحسین شاهرخیان، از شهدای ناو دنا، دوشنبه ۱۸ آبان در استخر المپیک کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، لیگ شنای پسران در چهار رده سنی ۸ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این مسابقات تا شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵ فرصت ثبت‌نام دارند.

رقابت‌ها از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ در استخر المپیک کیش آغاز می‌شود و علاقه‌مندان برای نام نویسی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با آقای رحمانپور، مسئول ثبت‌نام مسابقات، به شماره ۰۹۳۵۹۳۲۴۵۲۵ تماس بگیرند.