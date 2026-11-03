اعلام برنامه‌های مؤسسه فرهنگی اکو در هفته کتاب

رونمایی از کتاب «شعر امروز قزاقستان» و انتشار دو اثر تازه در حوزه دیپلماسی فرهنگی، از مهم ترین ویژه برنامه‌های مؤسسه فرهنگی اکو در سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.