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رونمایی از کتاب «شعر امروز قزاقستان» و انتشار دو اثر تازه در حوزه دیپلماسی فرهنگی، از مهم ترین ویژه برنامههای مؤسسه فرهنگی اکو در سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامههای مؤسسه فرهنگی اکو در هفته کتاب سیوچهارم به شرح زیر است؛
برگزاری آیین رونمایی از کتاب «شعر امروز قزاقستان»، همزمان با ایام گرامیداشت هفته کتاب سیوچهارم.
انتشار دو عنوان کتاب تخصصی با عنوانهای «کتابخانه دیپلماتیک اکو: بازخوانی همسوییهای ملل اکو» و «.. من! شعرها»، در راستای توسعه مناسبات فرهنگی منطقه.
سیوچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفتوگو کنیم» از بیستوسوم تا سیام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار میشود.