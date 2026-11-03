شبکه ورزش سیما امشب، سه‌شنبه ۱۲ آبان، دو دیدار از هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا را میان گالاتاسرای و اشتوتگارت و اتلتیکومادرید و بایرن مونیخ به صورت زنده پخش می‌کند.

پخش زنده دیدار‌های گالاتاسرای ـ اشتوتگارت و اتلتیکومادرید ـ بایرن از شبکه ورزش

پخش زنده دیدار‌های گالاتاسرای ـ اشتوتگارت و اتلتیکومادرید ـ بایرن از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های گالاتاسرای و اشتوتگارت امشب از ساعت ۲۱:۱۵ در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارشگری رضا جعفری از شبکه ورزش روی آنتن می‌رود.

اشتوتگارت با کسب ۷ امتیاز از سه بازی در رده ششم جدول این رقابت‌ها قرار دارد و گالاتاسرای با سه امتیاز در جایگاه بیست‌وسوم ایستاده است.

این مسابقه نخستین رویارویی دو تیم به شمار می‌رود؛ هرچند گالاتاسرای در هفت تقابل اخیر خود با تیم‌های آلمانی در رقابت‌های اروپایی به پیروزی نرسیده است و چهار تساوی و سه شکست به دست آورده است.

همچنین شبکه ورزش از ساعت ۲۳:۳۰، دیدار حساس اتلتیکومادرید و بایرن مونیخ را با گزارشگری میثم محمدزاده به صورت زنده پخش می‌کند.

بایرن مونیخ در حال حاضر در رده چهاردهم جدول ۳۶ تیمی لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد و اتلتیکومادرید نیز با چهار امتیاز از سه بازی، جایگاه شانزدهم را در اختیار دارد.

نتیجه این مسابقه برای هر دو تیم در مسیر صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی اهمیت زیادی دارد و شکست می‌تواند شرایط صعود هر یک از آنها را دشوارتر کند.