مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تعدادی از نانوایان نوع ۶ و نانوایان محلی، به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات خود در حوزه فعالیت‌های صنفی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، امروز سه‌شنبه به‌صورت چهره‌به‌چهره با جمعی از شهروندان و فعالان حوزه نان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

در این دیدار، جمعی از روستاییان مسائل و درخواست‌های خود را در خصوص سهمیه آرد یارانه‌ای خانه‌پز و مشکلات ناشی از قطع این سهمیه پس از دریافت نان یارانه‌ای مطرح کردند. همچنین تعدادی از نانوایان نوع ۶ و نانوایان محلی، به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات خود در حوزه فعالیت‌های صنفی پرداختند و خواستار رسیدگی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده شدند.

جعفری ضمن استماع درخواست‌های مراجعان، با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و فعالان حوزه نان، قول مساعد داد موضوعات مطرح‌شده را از مسیر‌های مربوط پیگیری کند و برای کمک به رفع مشکلات این گروه از نانوایان، اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات مجموعه دنبال کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین آرد در استان اظهار داشت: وظیفه مجموعه غله، تأمین گندم و آرد مورد نیاز استان است و متناسب با نیاز مردم، روستاییان و مسافران عزیز، آرد مورد نیاز تأمین می‌شود؛ بنابراین از بابت تأمین آرد در استان نگرانی نداریم.

وی در پایان، ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن بی‌واسطه مسائل و مطالبات شهروندان و پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده را از اهداف برگزاری دیدار‌های مردمی عنوان کرد.