نشستی که در آن بر نقش دفاع غیرنظامی و انسجام مردم در مقابله با تهدیدات تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشوربا قدردانی از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در جنگ ۴۰ روزه، انسجام مردم کردستان را از عوامل خنثی‌سازی سناریوهای دشمن دانست.

ورمقانی معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز بر ضرورت پیش‌بینی تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها تأکید کرد.

ویسی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری نیز از پیگیری مصوبات این حوزه خبر داد.

در پایان، از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزیده استان در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل شد.