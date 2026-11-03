برخورد یک دستگاه پژوی سواری با دو عابر پیاده در بلوار دانشجوی شهر ایلام، ۲ دانشجوی ۲۱ و ۲۲ ساله را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام اعلام کرد دقایقی پیش بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با دو عابر پیاده در بلوار دانشجوی شهر ایلام، دو خانم ۲۱ و ۲۲ ساله مجروح شدند.

پس از اعلام گزارش مردمی، دو تیم اورژانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل کردند.

هر دو مصدوم این حادثه دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام هستند و وضعیت بالینی آنان پایدار گزارش شده است.