رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از آغاز اجرای طرح شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شفاف‌سازی زنجیره تولید و عرضه، ارتقای سلامت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اهمیت هوشمندسازی بخش کشاورزی اظهار کرد: شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی گامی مهم برای ایجاد نظام یکپارچه رهگیری محصولات از مرحله تولید در مزرعه تا عرضه به مصرف‌کننده است و همه بهره‌برداران استان باید برای دریافت شناسه محصولات خود اقدام کنند.

وی افزود: این طرح با اهدافی همچون افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان اجرا می‌شود و زمینه نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و عرضه محصولات را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی استان گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار کشاورزی در قم فعالیت دارند و بیش از ۶۰ نوع محصول در این استان تولید می‌شود که شناسه‌دار شدن این محصولات می‌تواند زمینه برندسازی، معرفی بهتر تولیدات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

چهرگانی پایش سلامت محصولات، کنترل میزان مصرف سموم، کاهش قاچاق محصولات و نهاده‌های کشاورزی و فراهم‌سازی بستر کشاورزی هوشمند را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد و افزود: اطلاعات حاصل از این فرآیند می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر و مدیریت بهتر بخش کشاورزی کمک کند.

وی در پایان از بهره‌برداران کشاورزی استان خواست برای آغاز فرآیند دریافت شناسه و مجوز‌های مربوط، به مراکز جهاد کشاورزی یا اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مراجعه کنند و یا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام کنند.