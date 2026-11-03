اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، به سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دستورالعمل طی بخشنامۀ شماره ۰۵٫۲۰۳۸۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۵ فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق»، «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شده است.

بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شده و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، قابل معامله است.

همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، عرضۀ اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های جهان‌رواست و افزایش این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

گفتنی است بر اساس این اصلاحیه در ارتباط با مهلت پرداخت وجوه ارزی و تأمین منابع، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است. در پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی»، عامل ضمن ارائه گزارش مربوطه به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. همچنین تأمین منابع مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزد‌های ارکان اوراق، از محل درآمد‌های ارزی ناشر، سهامداران ناشر و یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز است.

لازم به تاکید است، بر اساس مادۀ ۱۲ این دستورالعمل، بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون اخذ تأییدیه موردی از کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست. ناشر با موافقت کمیسیون ارز و در سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده) مجاز به بازخرید اوراق به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید است. روزشمار محاسبه سود بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.

این دستورالعمل در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب بوده و قابل اجرا است.