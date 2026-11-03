رزمایش پدافند غیرعامل با هدف ارتقای توانمندی نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات امدادی در مواجهه با حوادث احتمالی، در انبار نفت شهید عموزاده سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عباس نوری، فرمانده میدان رزمایش گفت: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی کارکنان و تجهیزات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری، همزمان با هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت و حادثه‌خیز بودن تأسیسات نفتی، نیرو‌های امدادی در کمتر از پنج دقیقه در محل حادثه فرضی حاضر شدند.

نوری با اشاره به وجود سه انبار نفت در سمنان، دامغان و شاهرود گفت: در صورت بروز حادثه و از مدار خارج شدن هر یک از این انبارها، امکان تأمین و توزیع سوخت از انبار‌های مجاور وجود دارد و خدمت‌رسانی به مردم ادامه خواهد یافت.

علیرضا رادمهر، رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود نیز گفت: در این مانور، وقوع حریق در مخزن شماره ۱۷ انبار نفت شهید عموزاده سمنان، در پی اصابت فرضی ریزپرنده دشمن، شبیه‌سازی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های آتش‌نشانی وارد میدان شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.