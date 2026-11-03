وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی را به عنوان سرپرست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حکم دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر نوروزی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

از جناب عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی دارای دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با مرتبه استاد تمام است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه شاهد، مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، دبیر کمیته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شاهد اشاره کرد.

وی همچنین چاپ بیش از ۱۵۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های دکتر محمد حسن‌زاده رئیس سابق پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.