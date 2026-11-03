به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مسعود همتی گفت: در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان، امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس من برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه گفت: متقاضیان باید از برنامه کاربردی پلیس من، بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تایید و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تایید نهایی درخواست خود از طریق برنامه مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

وی گفت:دراین فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

سرهنگ مسعود همتی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانو اده آنان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ویا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.