رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۳۳۰ هزار کشاورز برنجکار استان می‌توانند با مراجعه به سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت بیمه نامه پایه، محصول خود را بیمه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: بر اساس جز ۳ بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، محصولات کشاورزی شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، کلزا، کاملینا، ذرت دانه‌ای، گلرنگ، کینوا، سویا، نخود، عدس و برنج زیر پوشش بیمه فراگیر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه دولت حق بیمه محصولات این کشاورزی را پرداخت می‌کند، افزود: کشاورزان بدون پرداخت حق بیمه، می‌توانند در صورت خسارت حوادث طبیعی به محصولات خود، مبلغی به عنوان جبران از دولت دریافت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت محصول راهبردی برنج، گفت: استان گیلان ۳۳۰ هزار کشاورز برنجکار دارد که در هر سال، با خسارات ناشی از سیل، باران‌های سیل آسا، تنش خشکی و سرمازدگی محصول خود مواجه هستند.

صالح محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزان می‌توانند به سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه و با تایید محدوده زمین‌های خود، بیمه نامه پایه دریافت کنند، افزود: بیمه فراگیر برنج، بیمه پایه است و کشاورزان می‌توانند در قالب بیمه تکمیلی، تعهدات بیشتری را از صندوق بیمه کشاورزی خریداری کنند.

وی با اشاره به صدور شناسه QR برای محصولات کشاورزی سالم بر اساس بند «خ» ماده ۷۱ برنامه هفتم، گفت: کشاورزانی که برای دریافت این شناسه اقدام کنند، از تخفیف ۲۰ درصدی بیمه برخوردار می‌شوند.