نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

پاسخ‌های وزیران راه و آموزش و پرورش به مجلس

پاسخ‌های وزیران راه و آموزش و پرورش به مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی گفت: پاسخ نظامی و راهبردی ما به هرگونه خطای محاسباتی دشمن، پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود، به‌گونه‌ای‌که بدون رعایت محدودیت های جغرافیایی طومار محاسبات غلط آنان را همراه با انواع دارایی‌های مادی و غیرمادیشان در هم خواهیم پیچید.

قالیباف همچنین گفت: گرانی‌هاو نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده. یکی از آسیب‌های بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر است که زمینه سوءاستفاده سوداگران را از شرایط جنگی ایجاد کرده است.

وزیر آموزش و پروش نیز برای پاسخ به سوال نمایندگان در جلسه علنی حضور یافت و وزیر راه و شهرسازی هم توضیحاتی درخصوص تمهیدات اجرا شده برای حفظ روند ترانزیت کالا در کشور به وکلای ملت ارائه کرد.