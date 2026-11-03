به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شدند. به گونه ای که صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کردند.



️این نفتکش ها به علت خاموش کردن سامانه های ناوبری و شناسایی خود و عبور از مسیر های غیرمجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها و در حال سوختن در آتش هستند.

️نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مقررات ایرانی تنگه هرمز بارها از ایستگاه های رادیویی و اطلاعیه های نیروی دریایی سپاه به همه کشتی ها اعلام شده است و سرپیچی و نادیده گرفتن این مقررات از سوی شناورها و همراهی با ارتش متجاوز آمریکا برای عبور از مسیر های غیرمجاز تنگه هرمز با حوادث این چنینی همراه خواهد بود.

️واقعیت وضع تنگه هرمز این است که مشاهده می‌کنید نه آنچه فرمانده تروریستی سنتکام با استفاده از تصاویر آرشیوی در فضای مجازی اعلام می کند.