به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ کریم ذوالفقاری با اشاره به همکاری‌های ارزشمند و توجه ویژه معاون سیاستگذاری راهبردی و نظارت بر امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و غذایی اعلام کرد: با بهره‌برداری از این ۷۰ طرح نیمه‌تمام، زمینه ایجاد و تثبیت ۱۲۵۴ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده و ظرفیت جذب حدود ۸۵۰ هزار تن ماده خام در بخش صنایع تبدیلی و غذایی ایجاد خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تأکید بر اینکه این طرح‌ها با محوریت افزایش ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و مواد غذایی تعریف شده‌اند، افزود: توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی، یکی از الزامات اساسی تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است، زیرا بخش قابل‌توجهی از ارزش اقتصادی محصولات علاوه بر مرحله تولید، به امکان نگهداری اصولی، حفظ کیفیت، مدیریت عرضه و انتقال محصول به بازار در زمان مناسب وابسته است.

او با اشاره به پیامد‌های منفی کمبود زیرساخت‌ها هشدار داد: کمبود ظرفیت‌های مناسب نگهداری و ذخیره‌سازی می‌تواند به افزایش ضایعات پس از برداشت، افت کیفیت محصولات، تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان و عرضه نامتوازن محصولات در بازار منجر شود؛ در مقابل، افزایش این ظرفیت‌ها امکان مدیریت بهتر نوسانات فصلی تولید و عرضه، کاهش فشار فروش محصول در زمان برداشت و فراهم‌شدن فرصت مناسب‌تر برای عرضه متناسب با نیاز بازار را فراهم می‌کند.

ذوالفقاری همچنین دسترسی صنایع تبدیلی به مواد اولیه باکیفیت و نگهداری اصولی آنها را برای استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی، کاهش توقف خطوط فرآوری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های نصب‌شده بسیار مؤثر خواند و توسعه صنایع تبدیلی را از عوامل کلیدی در جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی دانست.

او در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای نگهداری، ذخیره‌سازی و فرآوری، زمینه تبدیل محصولات خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کرده و از این طریق می‌توان سهم بیشتری از ارزش اقتصادی زنجیره تولید را در مناطق تولیدکننده حفظ کرد که این رویکرد علاوه بر حمایت از کشاورزان و فعالان صنایع غذایی، به توسعه کسب‌وکار‌های محلی، افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.