مردم نوع دوست بخش اسیر در شهرستان مهر ۴۲ واحد خون به بیماران نیازمند، خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پایگاه انتقال خون لارستان گفت: مردم نوع دوست بخش اسیر با حضور در واحد سیار پایگاه انتقال خون، ۴۲ واحد خون برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کردند.

نرگس مبشری افزود: این برنامه در محل مرکز جامع سلامت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهر اسیر در شهرستان مهر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این اهدای خون ۱۰ شهروند شهر اسیر برای نخستین بار اهدای خون را تجربه کردند که این امر، گامی بلند برای نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون در منطقه محسوب می‌شود.

لزوم استمرار اهدا خون در فارس

تولید فرآورده‌های خونی به دلیل محدودیت زمان نگهداری برخی محصولات، به‌ویژه پلاکت، باید به صورت مستمر و روزانه انجام شود و وقفه در این چرخه می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.

نیاز به فرآورده‌های خونی، به‌خصوص پلاکت، در مراکز درمانی استان به صورت روزانه وجود دارد و بیماران سرطانی، مبتلایان به اختلالات عملکرد پلاکت و اختلالات خونریزی دهنده و بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی از جمله مصرف‌کنندگان اصلی این فرآورده حیاتی هستند.

هر واحد خون، فرصت زندگی برای سه بیمار است

از هر واحد خون دریافتی، حدود ۳ فرآورده خونی مختلف تهیه می‌شود. این بدان معناست که هر شهروندی با یک بار اهدای خون، عملاً فرصت زندگی را به سه بیمار نیازمند بازمی‌گرداند.

بخش اسیر یکی از بخش‌های شهرستان مهر در جنوب استان فارس ایران است.