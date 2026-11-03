به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: کارخانه تولید قیر گفت: امروز در ۶۶۰۰ روستا برنامه اجرای طرح هادی داریم که باید آسفالت شوند و وجود یک کارخانه مانند این کارخانه تولید قیر می‌تواند بسیار کمک کند.

خواجه دلویی افزود: وجود چنین کارخانه‌ای نیاز جدی ماست ضمن این‌که قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد و اشتغال ایجاد خواهد کرد و نیاز ما را در استان‌های شمالی تامین می‌کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: استقرار چنین مجموعه‌ای در داخل شهرک صنعتی هم به این معنا است که همکاران ما به محیط‌زیست هم توجه ویژه‌ای دارند و امیدوارم انجام چنین خدماتی موجب رضایت خدای متعال را فراهم سازد.

همچنین صبح امروز با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عملیات ساخت ۲۴ واحد خانه امید در روستای علا الدین محله ساری نیز آغاز شد.

او بیان کرد: آغاز بکار سامانه ساختار با پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای کسب اطلاعات بروز و فوری املاک در روستا‌ها و شهر‌های تحت پوشش بنیاد به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در خرید و فروش املاک و همچنین غنی سازی بانک اطلاعات ملکی در سراسر کشور انجام می شود.

به گفته او، همه می‌توانند با استفاده از گوشی همراه و فضای مجازی و وارد شدن به این سامانه اطلاعات مورد نیاز ملک رو کسب کنند.