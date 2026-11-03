به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو در سومین دیدار خود در گروه B رقابت‌های انفرادی بدمینتون بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، به مصاف ریتیک راسامستی از آمریکا رفت و در دو گیم با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را به حریف واگذار کرد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

احمدلو پیش از این، در نخستین مسابقه خود مقابل نماینده غنا با امتیاز‌های ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ به پیروزی رسیده بود. او در دومین دیدار نیز نماینده موریس را با امتیاز‌های ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۹ مغلوب کرد تا دیدار سوم مقابل نماینده آمریکا، تعیین‌کننده صعود او به جمع هشت بازیکن برتر باشد.

به این ترتیب، نماینده کشورمان با ثبت دو پیروزی مقابل غنا و موریس و یک شکست برابر آمریکا، به حضور خود در این دوره از بازی‌ها پایان داد.