به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اهمیت واگذاری بهینه اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: واگذاری اصولی و قانونمند زمین، یکی از ارکان مهم توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است و مدیریت امور اراضی در راستای حمایت از متقاضیان فعال در بخش تولید، وظیفه دارد فرآیند واگذاری اراضی را در چارچوب قوانین و مقررات دنبال کند.

وی افزود: در شش ماهه نخست سالجاری هشت نشست‌شورای هیات برای تعیین تکلیف ۱۱۳ پرونده برگزار و درخواست‌های متقاضیان پس از بررسی‌های کارشناسی و تطبیق با موازین شرعی و قوانین و مقررات جاری ارزیابی و درباره هر پرونده تصمیم‌گیری شد.

سلطانی کاظمی تصریح کرد: رسیدگی به‌موقع و دقیق به پرونده‌های واگذاری اراضی، علاوه بر شفاف‌سازی فرآیند‌های اداری و تسهیل مسیر فعالیت متقاضیان، نقش مهمی در جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های اراضی ملی و دولتی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: فراهم شدن زمینه واگذاری قانونی زمین به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی می‌تواند اجرای طرح‌های زراعی، باغی و سایر فعالیت‌های تولیدی را شتاب بخشد.

جواد سلطانی کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: بهره‌برداری هدفمند از اراضی مستعد استان، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره‌های تولید و فرآوری را فراهم می‌کند و در نهایت به رونق اقتصادی استان می‌انجامد.