فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و دستگیری دو متهم خبر داد که با جعل هویت مأموران پلیس و استفاده از تجهیزات و مدارک تقلبی، اقدام به سرقت از شهروندان در استان‌های البرز و تهران می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سردار القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان گفت: در پی گزارش وقوع یک فقره سرقت با شگرد معرفی افراد به‌عنوان مأمور پلیس در شهرستان کرج، کارآگاهان پلیس آگاهی استان تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی پلیس سرانجام به شناسایی دو متهم در یکی از شهرستان‌های همجوار البرز منجر شد و مأموران موفق شدند این افراد را در حالی که با یک دستگاه خودروی سمند تردد می‌کردند، دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز درباره شیوه فعالیت متهمان افزود: این افراد با پرسه‌زنی در اطراف صرافی‌ها و طلافروشی‌ها، افرادی را که مبالغ قابل توجهی ارز یا طلا همراه داشتند، شناسایی می‌کردند. سپس با ارائه کارت شناسایی جعلی و استفاده از بی‌سیم و تجهیزات مشابه ادوات پلیسی، خود را مأمور معرفی کرده و پس از متوقف کردن قربانیان، دارایی‌های آن‌ها را به سرقت می‌بردند.

سردار القاصی‌مهر با اشاره به یکی از سرقت‌های انجام‌شده در این پرونده بیان کرد: متهمان در یک مورد، یک موتورسیکلت متعلق به پیک طلافروشی را به همراه راکب آن متوقف کرده و هفت هزار و ۸۰۰ دلار، سه هزار و ۵۰۰ یورو و ۱۳ قطعه سکه تمام بهار آزادی را سرقت کرده بودند.

وی ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت در استان‌های تهران و البرز اعتراف کرده‌اند. همچنین تاکنون هفت نفر از افرادی که مورد سرقت قرار گرفته‌اند، شناسایی شده‌اند و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش اموال مسروقه از این افراد به حدود ۳۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

به گفته فرمانده انتظامی استان البرز، پرونده متهمان برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح ارسال شده و تحقیقات با هدف شناسایی دیگر قربانیان احتمالی و بررسی ابعاد بیشتر این جرائم همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز از شهروندان خواست در مواجهه با افرادی که خود را مأمور انتظامی معرفی می‌کنند، نسبت به احراز هویت آن‌ها از طریق کارت شناسایی معتبر اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا مواجهه با افراد مشکوک به جعل عنوان مأمور، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.