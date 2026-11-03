بازارچه گذر برکت در جنوب تهران با ورود صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدی در مسیر حمایت از اقتصاد خانوار ، عرضه کالاهای تولیدی و خدماتی با قیمت مناسب گام بر می دارد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به تأکیدات مدیریت شهری تهران برای اتخاذ تدابیر مؤثر در حمایت از معیشت شهروندان ، از مشارکت تولیدکنندگان ، صاحبان مشاغل و فعالان کسب ‌وکارهای خانگی استقبال و ابراز امیدواری کرد تا این نوع خدمات استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: این بازارچه از اواخر شهریور ماه دایر و با توجه به ورود صاحبین صنایع و کارخانجات تولیدی ، مدت برگزاری آن تا اواخر آبان ماه تمدید شده و شهروندان می‌توانند با مراجعه به آن، کالاها و محصولات تولیدی را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از صاحبان مشاغل کوچک و خانگی تهیه نمایند.

محمدی تصریح کرد: مدیریت شهری با راه‌اندازی گذر برکت به دنبال نگاه صرفاً اقتصادی نبوده ، بلکه با حمایت از اقتصاد خانوار، به دنبال ایجاد فرصت عرضه برای مشاغل کوچک و خانگی و کمک به رونق کسب ‌وکارهای خرد بوده که از مهم‌ترین اهداف این طرح و در راستای تحقق اهداف قرارگاه معیشت به شمار می رود.

وی در پایان گفت : با توجه به استقبال شهروندان از این بازارچه ، تعداد غرفه‌ها به ۶۵ غرفه افزایش یافته و استمرار برپایی آن در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.