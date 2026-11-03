به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به گفته رئیس مرکز اسلامی مهاباد شرایط حساس کنونی و تهدید‌ها و هجمه‌های همه جانبه دشمنان علیه کشور عزیزمان ایران وظیفه ما را سنگین‌تر کرده و همه باید در راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی و ضرورتی تاریخی شرکت کنیم، تا به جهانیان ثابت کنیم راه و مسیر ظلم ستیزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. ماموستا سنارتمر نژاد از ملت شریف ایران اسلامی بویژه مردم متدین شهرستان مهاباد برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و برائت و انزجار از استکبار جهانی در راهپیمایی فردا دعوت کرد.