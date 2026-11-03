مدیر رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، از آغاز رسمی اعمال رده‌بندی سنی بازی‌ها در فروشگاه‌های موبایلی از اواخر شهریورماه خبر داد و از والدین خواست برای انتخاب صحیح بازی فرزندانشان، به رده‌بندی سنی «اسرا» توجه کنند.

حسن مداحی، مدیر رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهمیت سواد بازی‌های رایانه‌ای برای والدین، اظهار داشت: سواد بازی‌های رایانه‌ای در زمینه آگاهی والدین، به‌ویژه برای فرزندانشان بسیار مهم است تا بتوانند بازی‌هایی که مناسب سن فرزندانشان است را انتخاب کنند.

وی با اشاره به رده‌بندی سنی اسرا، افزود: ما در رده‌بندی سنی اسرا، پنج رده‌بندی سنی داریم: مثبت سه، مثبت هفت، مثبت دوازده، مثبت پانزده و مثبت هجده. این رده‌بندی‌ها برای این است که والدین بدانند هر بازی مناسب کدام رده سنی فرزندانشان است و هرچه رده سنی بالاتر برود، آسیب‌های ممکنه بیشتری خواهد داشت. در ظاهر شاید بازی از لحاظ مهارتی برای کودک مشکلی نداشته باشد، اما آسیب‌هایی که ما در رده‌بندی سنی اسرا بررسی می‌کنیم، ممکن است بر فرزندان سنین پایین‌تر تأثیر بگذارد.

مدیر رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به معیار‌های ارزیابی، گفت: ما پرسشنامه خوداظهاری رده‌بندی سنی اسرا را در هفت پرسش اصلی تهیه کرده‌ایم که شامل خشونت، ترس، یاس و ناامیدی، ناهنجاری‌های اجتماعی، مصرف مشروبات الکلی و دخانیات و نقض ارزش‌های ایرانی-اسلامی است. این موارد را از توسعه‌دهندگان بازی‌ها می‌پرسیم که آیا این عوامل آسیب‌زا در بازی وجود دارد یا خیر.

وی افزود: یکی از مواردی که این‌روز‌ها در بازی‌ها بسیار مهم است، تعاملات برخط است که یکی از سؤالات اساسی پرسشنامه ماست. تبلیغات این‌گونه موارد نیز در پرسشنامه خوداظهاری پرسیده می‌شود. بر اساس API که به فروشگاه‌های عرضه بازی‌های موبایلی داده‌ایم، رده‌بندی سنی بازی بر اساس پاسخ توسعه‌دهنده مشخص می‌شود.

مداحی درباره روند بررسی، تصریح کرد: ما بررسی ثانویه نیز داریم. اگر احیانا توسعه‌دهنده پرسشنامه را اشتباه پر کرده باشد یا صادقانه پر نکرده باشد، آن را بررسی و اصلاح می‌کنیم یا رده را تغییر می‌دهیم. اگر بازی غیرمجاز باشد، آن را به‌عنوان بازی غیرمجاز به فروشگاه موبایلی اعلام می‌کنیم.

مدیر رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به آمار بازی‌های رده‌بندی‌شده، گفت: این فرایند از اواخر شهریورماه آغاز شده و حدود بالای ۴ هزار و ۵۰۰ بازی رده‌بندی سنی شده است. قبل از آن نیز نزدیک به ۲۰ هزار بازی توسط خود اسرا رده‌بندی سنی شده بود. اعمال این رده‌بندی در فروشگاه‌های موبایلی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و بازخورد‌های این استقبال را از این به بعد دریافت خواهیم کرد.

مداحی مهم‌ترین توصیه خود را به والدین چنین بیان کرد: حالا که این فرصت در فروشگاه‌های موبایلی ایجاد شده، والدین باید به رده‌بندی سنی بازی‌ها توجه کنند و حتما بر اساس آن، بازی‌ها را برای فرزندانشان نصب کنند. اگر احیاناً متوجه شدند که رده سنی بازی متناسب نیست یا توسعه‌دهنده خوداظهاری را اشتباه پر کرده است، موضوع را به اطلاع ما برسانند.

وی به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: ما در فاز اول، پرسشنامه خوداظهاری را برای بازی‌های جدید و ایرانی که رده‌بندی سنی کرده‌ایم، اجرا کرده‌ایم. در فاز بعدی، بازی‌های خارجی نیز به این پرسشنامه ارزیابی خواهند شد و رده‌بندی سنی آنها اعمال می‌گردد. پس از فروشگاه‌های بازی‌های موبایلی، به فروشگاه‌های بازی‌های پی‌سی و کنسولی نیز خواهیم پرداخت تا هیچ بازی رایانه‌ای و کنسولی بدون رده‌بندی سنی در بازار نباشد.