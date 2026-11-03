رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شما دانش‌آموزان آینده‌سازان این مملکت هستید و ما آینده کشور را به شما می‌سپاریم. امیدواریم در آینده نزدیک یکی از شما یا هم‌کلاسی‌هایتان در همین جایگاه به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مقایسه آگاهی نسل امروز با دوران دانش‌آموزی گذشته گفت: دانش‌آموزان امروز از رشد و بلوغ فکری بالایی برخوردارند و شناخت بیشتری از مسائل کشور دارند.

دکتر بیژن رنجبر امروز در رویداد ملی روز دانش آموز با عنوان «دانش آموز اندیشه ورز استکبارستیز و سازنده ایران فردا» که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان افزود: در این روز سه مناسبت مهم تاریخی، شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان و تسخیر سفارت آمریکا را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به پیشینه روابط ایران و آمریکا گفت: همان‌طور که در بیانات امام خمینی (ره) نیز مورد تأکید قرار گرفته است، نباید تصور کرد که تیرگی روابط ایران و آمریکا صرفاً به دلیل تسخیر سفارت این کشور بوده است؛ این روابط از پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز با مداخلات و رفتار‌های آمریکا علیه ایران همراه بود.

دانش‌آموزان امروز از بلوغ فکری بالایی برخوردارند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مقایسه شرایط نسل امروز با دوران دانش‌آموزی خود گفت: من نیز روزگاری دانش‌آموز بودم، اما حدود ۶۰ سال پیش که در سن‌وسال شما قرار داشتم، از نظر آگاهی و شناخت مسائل کشور، شرایط امروز دانش‌آموزان را نداشتیم و بسیاری از ما نمی‌دانستیم در کشور چه می‌گذرد و اوضاع چگونه است.

رنجبر ادامه داد: امروز به برکت تلاش‌های انجام‌شده و با توجه به شکل‌گیری نظام اسلامی به دست امام خمینی (ره) و تثبیت و گسترش آن در دوره رهبری امام شهید، دختران و پسران دانش‌آموز از بلوغ و رشد فکری بالایی برخوردارند.

وی با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور خطاب به دانش آموزان خاطرنشان کرد: شما دانش‌آموزان آینده‌سازان این مملکت هستید و ما آینده کشور را به شما می‌سپاریم. امیدواریم در آینده نزدیک یکی از شما یا هم‌کلاسی‌هایتان در همین جایگاه به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مدارس سما و کارکنان این مجموعه، از مسئولان این سازمان خواست به مناسبت روز دانش‌آموز، معلمان و تمامی کارکنان مدارس سما را مورد تشویق مالی قرار دهند و مبلغ ۱۰ میلیون تومان تشویقی مالی برای تمامی خدمتگزاران مدارس سما، اعم از معلمان و سایر کارکنانی که در این مدارس مشغول خدمت هستند، در نظر بگیرند.

اعتماد به دانش‌آموزان؛ از تأکید رهبر شهید تا سیاست‌های تربیتی

دکتر صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اعتماد به نسل نوجوان گفت: سال گذشته در همین روز و در دیدار جمعی از دانش‌آموزان با رهبر شهید انقلاب، چند هزار دانش‌آموز در حسینیه امام خمینی (ره) حضور داشتند. در حالی که برنامه‌های مراسم در حال اجرا بود، بسیاری از دانش‌آموزان چشم‌انتظار باز شدن در سالن و ورود رهبر انقلاب بودند؛ اتفاقی که در اواخر برنامه رخ داد و با استقبال پرشور دانش‌آموزان همراه شد.

وی با اشاره به ابراز احساسات دانش‌آموزان در آن دیدار افزود: رهبر شهید انقلاب در آن مراسم جملات مهمی درباره اعتماد به دانش‌آموزان و ظرفیت‌های آنان مطرح کردند که نشان‌دهنده نگاه ویژه ایشان به نقش نسل نوجوان بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با یادآوری خاطره‌ای از دیدار فعالان دانش‌آموزی با رهبر شهید انقلاب در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ گفت: در آن دیدار، یکی از مسئولان حوزه تعلیم و تربیت نسبت به سپردن مسئولیت تشکل‌های دانش‌آموزی به خود دانش‌آموزان انتقاد کرد و گفت برخی از آنان گاهی از خطوط قرمز عبور می‌کنند و حدود و حریم‌ها را نمی‌شناسند.

حسین‌زاده ملکی افزود: رهبر شهید انقلاب در پاسخ به این انتقاد، از باران بهاری مثال زدند و فرمودند باران بهاری هر جا ببارد، سرزندگی، نشاط و سرسبزی به همراه می‌آورد؛ حتی اگر در برخی نقاط موجب گل‌آلود شدن زمین شود. این نگاه نشان می‌داد که ایشان بر اعتماد به مردم و به‌ویژه نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌های جهان، جوانان پیشران فعالیت‌ها هستند، خاطرنشان کرد: در ایران عزیز، این نقش‌آفرینی به سنین نوجوانی رسیده است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در وزارت آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود، فراهم کردن فضا برای حضور و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر دانش‌آموزان است.

بسیاری از مسائل کشور با نقش‌آفرینی نوجوانان قابل حل است

معاون وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: معتقدیم اگر نقش و مسئولیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت و فضای فرهنگی و اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود، بسیاری از مشکلاتی که امروز و فردای ایران با آنها روبه‌رو هستیم، به دست خود نوجوانان قابل حل خواهد بود.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به تجربه اجرای برنامه‌های دانش‌آموزمحور افزود: هر جا برنامه‌ریزی، تدبیر و اجرا به خود نوجوانان سپرده شده، نتیجه کار خلاقانه‌تر و جذاب‌تر بوده است؛ زیرا آنها به اقتضائات و نیاز‌های روز نسل خود آشنایی بیشتری دارند.

وی ادامه داد: سال گذشته در مدارس تلاش کردیم الگوی نقش‌آفرینی دانش‌آموزان را تا حد امکان توسعه دهیم و بخشی از امور را به خود آنان بسپاریم. این اقدام در گام‌های اولیه قرار دارد، اما می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مؤثرتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شود.

تریبون برنامه‌های محلی را به دانش‌آموزان بسپاریم

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور گفت: اخیراً جلسات متعددی با ائمه جمعه، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و دفتر تبلیغات برگزار کرده‌ایم و بر این موضوع تأکید داشته‌ایم که هر جا فرصتی برای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان وجود دارد، باید این میدان را در اختیار آنها قرار دهیم و از سپردن مسئولیت به نوجوانان نترسیم.

وی افزود: حتی اگر دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها دچار اشتباه شوند یا هنگام سخن گفتن مکث و تپق داشته باشند، بهتر است این تجربه را در همین سنین به دست آورند؛ زیرا فرصت یادگیری و اصلاح خطا در این دوره فراهم است و تجربه‌اندوزی آنان می‌تواند برای آینده کشور نیز مفید باشد.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به تغییر الگوی برگزاری تجمعات شبانه محلی اظهار کرد: قرار است از همین چهارشنبه، در شیوه برگزاری این تجمعات تغییراتی ایجاد شود. در دست‌کم یکی از شب‌های تجمعات محلی که مردم هر محله گرد هم می‌آیند، می‌توان اجرای برنامه را به دانش‌آموزان سپرد؛ برای مثال، مجری، قاری یا راوی برنامه از میان دانش‌آموزان انتخاب شود.