حسین وفایی با پیروزی مقابل «سی جیا‌هویی» از چین، به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ چین صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین وفایی در رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ چین، امروز (سه شنبه ۱۲ آبان) در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «سی جیا‌هویی» از چین به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

وفایی در مرحله بعدی این رقابت‌ها باید با برنده دیدار «فن ژنگ‌یی» از چین و «لیام دیوس» از ولز روبه‌رو شود.

نماینده اسنوکر ایران پیش از این در راند دوم مسابقات، «استوارت کارینگتون» از انگلیس را با نتیجه قاطع ۶ بر صفر شکست داده بود و در ادامه نیز با پیروزی ۶ بر ۲ مقابل «مارک سلبی»، چهره سرشناس اسنوکر انگلیس و نفر چهارم رنکینگ جهانی، جواز حضور در جدول اصلی و جمع ۱۶ نفر برتر مسابقات را به دست آورده بود.

رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ به میزبانی شهر نانجینگ چین در حال برگزاری است.