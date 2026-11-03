رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با ارزیابی تجربیات اجرایی اربعین ۱۴۰۵، بر لزوم ایجاد یک نظام مراقبت یکپارچه در مرزها و تقویت سازوکارهای نظارتی برای تأمین سلامت زائران در اربعین ۱۴۰۶ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی در نشست «مرور درس‌آموخته‌های اجرایی نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در اربعین ۱۴۰۵»، با قدردانی از همکاری‌های میان‌دستگاهی در سال گذشته، خاطرنشان کرد که مراقبت از بیماری‌های واگیر در ایام اربعین یک مأموریت مستمر و فرامرزی است که نیازمند بازنگری و تقویت مداوم برنامه‌ها بر اساس تجربیات سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به وجود چالش‌های موجود در مناطق مرزی، بر ضرورت ایجاد یک سیستم مراقبتی یکپارچه در مرزها تأکید کرد و افزود: «باید سازوکاری دقیق برای رصد سلامت زائران در طول مسیر و همچنین پس از بازگشت آن‌ها طراحی شود تا از انتشار احتمالی بیماری‌های واگیر پیشگیری شود.»

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر همچنین بر اهمیت «داده‌محور بودن» خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: «ثبت خدمات سلامت نباید تنها به تعداد زائران محدود شود؛ بلکه ثبت دقیق ماهیت خدمات ارائه‌شده به زائران، اولویت اصلی ما در گزارش‌دهی است.» وی در پایان خواستار هم‌افزایی بیشتر با سازمان‌های اورژانس و هلال‌احمر برای ایجاد یک سیستم تبادل داده‌های سلامت و ارتقای سطح آمادگی برای اربعین ۱۴۰۶ شد.