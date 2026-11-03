رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار از رهاسازی تعدادی از پرندگان شکاری و خزندگان پس از طی مراحل درمان و بازپروری در زیستگاه طبیعی خود در پارک ملی سرخه حصار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و بازگرداندن گونه‌های جانوری به طبیعت، تعدادی از پرندگان شکاری شامل عقاب طلایی، دلیجه، لیل و قرقی، به همراه یک حلقه مار افعی شتری و یک قطعه آگاما، پس از طی مراحل تیمار و بازپروری و اطمینان از آمادگی برای ادامه حیات در طبیعت، در پارک ملی سرخه حصار رهاسازی شدند.

وی افزود: بازگشت گونه‌های جانوری به زیستگاه طبیعی پس از تکمیل مراحل درمان و بازپروری، نقش مهمی در حفاظت از جمعیت حیات وحش، حفظ تنوع زیستی و برقراری تعادل اکولوژیک در زیستگاه‌های طبیعی دارد.

رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار با تأکید بر ضرورت صیانت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی تصریح کرد: مشارکت و همراهی شهروندان در حفاظت از حیات وحش اهمیت بسزایی دارد و تحویل به موقع جانوران آسیب دیده یا گرفتار به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط بانی، می‌تواند نقش مؤثری در نجات و بازگشت آنها به طبیعت داشته باشد.