توقف و مسافرگیری قطارهای راه‌آهن شمال‌غرب در ایستگاه سلطانیه

توقف و مسافرگیری قطارهای راه‌آهن شمال‌غرب در ایستگاه سلطانیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛منوچهر صفری، گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ریلی در منطقه سلطانیه، هماهنگی‌های لازم برای توقف آزمایشی یک رام قطار در این ایستگاه صورت گرفته است.

وی افزود: در صورت استقبال بالا و گسترده مردم شهرستان سلطانیه و مناطق اطراف از جمله شهرستان‌های خدابنده، خرمدره و زنجان، برنامه توقف قطار در این ایستگاه به صورت دائمی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مسافران بدون نیاز به طی کردن مسیر سلطانیه تا زنجان، بتوانند از خدمات ریلی استفاده کنند.

صفری با اشاره به اهمیت تسهیل تردد‌های بین‌شهری، افزود: ایجاد رضایتمندی کاربران و بهره‌وری از شبکه حمل‌ونقل ریلی از اولویت‌های اصلی راه‌آهن شمال‌غرب است.

وی گفت: در حال حاضر روزانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ مسافر از طریق شبکه ریلی این منطقه جابجا می‌شوند و به‌طور اختصاصی، روزانه دو قطار به مقصد مشهد از ایستگاه‌های منطقه حرکت می‌کنند که با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شده است.