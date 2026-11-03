در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو، نمایندگان ایران در بخش مردان و زنان نتایج قابل توجهی کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در تازه‌ترین رنکینگ برترین تکواندوکاران جهان که از سوی فدراسیون جهانی تکواندو در اوزان المپیکی و جهانی اعلام شد، آرین سلیمی و ابوالفضل زندی در اوزان المپیکی مردان صدرنشین شدند و چند نماینده دیگر ایران نیز در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند.

مردان؛ صدرنشینی قاطعانه زندی و سلیمی در اوزان المپیکی

در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم، ابوالفضل زندی با کسب ۱۱۹.۰۷ امتیاز و صعود ۶ پله‌ای با عملکردی درخشان و قاطع، در صدر رنکینگ جهان قرار گرفت.

در وزن مثبت۸۰ کیلوگرم نیز آرین سلیمی با ۱۳۱.۶۰ امتیاز و دو پله صعود، جایگاه نخست رده‌بندی جهانی را به خود اختصاص داد.

در اوزان جهانی نیز مهدی حاجی‌موسایی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم با ۵۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. رادین زینالی در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم با ۵۰ امتیاز و صعود چشمگیر هفت پله‌ای، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

زنان؛ زرین‌کمر در رده دوم صعود درخشان ولی زاده به چهارم

در بخش زنان و در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم، حنا زرین‌کمر با ۱۱۴ امتیاز در جایگاه دوم رنکینگ جهانی قرار گرفت.

در وزن منفی ۶۲ کیلوگرم نیز نسترن ولی‌زاده با کسب ۵۴.۶۴ امتیاز و صعود چهار پله‌ای، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داد.

همچنین در رنکینگ المپیکی وزن منفی ۶۷ کیلوگرم، ساغر مرادی با ۶۸ امتیاز در رده نهم قرار گرفت. مرادی در ماه‌های گذشته عملکردی درخشان داشت و با قهرمانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، اولین طلای تاریخ تکواندوی زنان در بازی‌های آسیایی را کسب کرد.

بر این اساس، در مجموع اوزان المپیکی و جهانی، نمایندگان تکواندوی ایران با کسب دو عنوان نخست و چند جایگاه برتر، حضور پررنگی در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی داشتند.