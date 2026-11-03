فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از توقیف ۷۹۲ موتورسیکلت به دلیل مخدوش بودن پلاک، نداشتن گواهینامه و حرکات نمایشی از سوی موتورسواران، امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۷۹۲ موتورسیکلت به دلیل تخلف‌های متعدد در شهرستان لنگرود توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: نداشتن و یا مخدوش بودن پلاک، بی نظمی راننده در نداشتن مدارک هویتی و گواهینامه، انجام حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان، از بیشترین تخلف‌های راکبان این موتورسیکلت‌ها بود.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با تأکید بر تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با راکبان متخلف موتورسیکلت در این شهرستان، از موتورسواران خواست با رعایت قوانین و مقررات، از ایجاد مزاحمت و به خطر انداختن جان شهروندان خودداری کنند.