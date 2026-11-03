مدیرکل صدا و سیمای خوزستان از تهیه و پخش ویژه برنامه‌های متنوع با محتوای استکبارستیزی به مناسبت ۱۳ آبان در شبکه خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی با بیان اینکه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فرصتی استراتژیک برای برنامه سازی برای نسل جوان است بیان کرد :به همین مناسبت سیمای خوزستان با ویژه برنامه‌های "مردم قهرمان" در ۷ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای، "مراحب"به زبان عربی در ۳ قسمت و همچنین برنامه‌های خانواده "خانه من"، "فردا ساز"، "شوگار"، "طلائیه"و "بیت الهنا" با پرداخت درون برنامه‌ای، تیزر و پلاتوی تبینی و کلیپ، ۱۳ آبان را گرامی می‌دارد.

همچنین برای شنوندگان برنامه‌هایی به همین مناسبت تدارک دیده شده که برنامه‌های "ایستاده تا همیشه"، "از ساعت هشت‌ونیم تا یازده‌ونیم"، "ملت مبعوث"، "جاده ساحلی جوان"، "صدای پای کارون"، "آستان بندگی"، "مساالخیر" (به زبان عربی)، " رادیونما" و تولید ۱۰ سرود «دانش آموزی» باموضوع ۱۳ آبان

شامل دختران و پسران دانش آموز، تولید ۵ ترانه فارسی و محلی «پاپ»، آماده سازی گروه‌ها برای اجرا در تجمعات و همینطور در مراسم روز ۱۳ آبان به صورت محلی «عربی، بختیاری»

و تهیه پکیج موسیقی با موضوع ۱۳ آبان، از جمله تولیدات رادیو خوزستان و واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای استان است که به روی امواج رادیو می‌رود.

مدیرکل شبکه خوزستان همچنین از برگزاری پویش سراسری هم کلاسی من، قهرمان من با موضوع روایت خاطرات از شهدای دانش آموز، تولید انیمیشن ناخدا دریاگو با موضوع مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان و نمایش تولیدات مردمی، دانش آموزان و گروه‌های فرهنگی در برنامه تلویزیونی زاویه در معاونت فضای مجازی خبر داد و بر پوشش تمامی برنامه‌ها در سطح استان توسط تیم‌های خبری معاونت خبر این شبکه تاکید کرد.