هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، مراسم بازخوانی خاطرات امام خمینی (ره) و روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی با حضور جمعی از طلاب و روحانیون و مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم با هدف بازخوانی رویداد‌های دوران مبارزه با رژیم پهلوی و یادآوری نقش امام خمینی (ره) و روحانیت در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، به سخنرانی و روایت خاطراتی از روز‌های مبارزه و تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

حاضران نیز با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، بر اهمیت حفظ و انتقال خاطرات و وقایع انقلاب اسلامی به نسل جوان تأکید کردند.