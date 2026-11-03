مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۱۲ آبان
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
-روسیه صادرات روغن آفتابگردان به امارات متحده عربی را ۱۸ برابر افزایش داد.
-ارتش روسیه حملهای گسترده به تأسیسات انرژی در سه استان اوکراین انجام داد که از نیروهای مسلح اوکراین پشتیبانی میکردند.
-ویتکاف: مذاکرات روسیه و اوکراین در ابوظبی روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر برگزار خواهد شد.
وزگلیاد
-در پی حمله پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه نفت یاروسلاول، دو نفر زخمی شدند.
-سوبیانین: ۴۹۳ پهپاد به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند.
-وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا با تحریمها قادر به تغییر موضع روسیه درباره اوکراین نیست.
ایزوستیا
-ترامپ هزینه ۳۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران را ناچیز خواند.
-نیروهای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۸۵۶ پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را بر فراز خاک روسیه سرنگون کردند.
-وزارت کشور روسیه ۲۵ درخواست پناهندگی از سوی شهروندان آمریکا و کانادا را ثبت کرد.
کامرسانت
-در حمله به یک کشتی هندی در نزدیکی سواحل عمان، یک ملوان کشته شد.
-آمریکا جزیره قشم ایران را هدف حمله قرار داد.
-چین ۱۸ ماهواره اینترنتی «چیانفان» را در مدار زمین قرار داد.
اربکا
-ایران تهدید کرد در صورت حملات جدید، پایگاههای آمریکا در اروپا را هدف قرار خواهد داد.
-ونس اعلام کرد آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران ضربالاجل تعیین نکرده است.
-تحلیلگران شرکت «کپت» هزینه ساخت تونل میان روسیه و آمریکا را ۲۰۵ میلیارد دلار برآورد کردند.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
اکسپرس نیوز
- پزشکیان: ایران آماده مذاکره است، اما در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد.
- جان باختن یک نفر بر اثر انفجار بمب کنار جادهای در باجور پاکستان
- دیدار وکیل عمران خان با وی پس از هفت ماه وقفه
- تشدید حملات در خیبرپختونخوا؛ ربوده شدن کارکنان واکسیناسیون فلج اطفال و شهادت دو نیروی پلیس در حمله تروریستی
- پاکستان با پشت سر گذاشتن ویتنام، سومین صادرکننده بزرگ برنج جهان شد.
روزنامه دنیا
- رقابت جمهوری خواهان و دموکراتها برای کنترل کنگره؛ انتخابات میان دورهای آمریکا امروز برگزار میشود.
- ونس: به شدت مخالف کشاندن خاورمیانه به جنگی طولانی هستیم.
- آغاز مذاکرات دولت پاکستان و جماعت اسلامی برای لغو مالیات بر فرآوردههای نفتی
- حمایت پکن از حق دفاعی ایران؛ مسکو نسبت به نشانههای عملیات نظامی جدید ابراز نگرانی کرد.
- توافق پاکستان و عربستان برای گسترش همکاریهای رسانهای، فرهنگی و گردشگری
دیلی جنگ
- کره شمالی اتهام اف بی آی درباره دست داشتن پیونگ یانگ در سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس را رد کرد.
- مولتان در صدر آلودهترین شهرهای پاکستان قرار گرفت.
- عراقچی: روند گفتوگوها با میانجیگری پاکستان و قطر شتاب گرفته است.
- کاهش ۳ روپیه و ۴۰ پیسهای قیمت بنزین در پاکستان
- انتشار اخبار مذاکرات ایران و آمریکا، بهای نفت خام را ۳ درصد کاهش داد.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-ایران میگوید آماده بازگشایی تنگه هرمز طی دو روز است اگر آمریکا با شرایط ایران موافقت کند.
-سیگنال آمریکا مبنی بر پیشرفت در گفتوگوها با ایران برای جلوگیری از تجدید جنگ
-نامزد اندونزیایی: کشورها باید سهم بیشتری به سازمان جهانی بهداشت بپردازند.
-چین خواستار گفتوگوهای خاورمیانه در مذاکره با ایران، عربستان و عمان شد.
-عراقچی: اگر آمریکا به دنبال راهحلی مسالمتآمیز باشد، تمامی شروط ایران قابلاجرا هستند.
آنتارا نیوز
-با آغاز فصل بارندگی، کانون توجه در اندونزی از آتشسوزیهای جنگلی به سیل تغییر مییابد.
استار مالزی
-تعداد گردشگران خارجی ورودی به تایلند در سال ۲۰۲۶، تاکنون نسبت به سال قبل ۴.۵۹ درصد کاهش یافته است.
نیشن تایلند
-تایلند در پیشنویس طرح جدید خود، دستیابی به ۴ تریلیون بات درآمد از محل گردشگری را هدفگذاری کرده است.
-تایلند برای مهار کلاهبرداریها در شبکههای اجتماعی، احراز هویت تبلیغدهندگان را الزامی میکند.
مالایی میل
-رینگیت در پی امیدواریها به بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت گفتوگوهای آمریکا و ایران کمی تقویت شد.
آسترو آوانی
-ونس: آمریکا و ایران در مسیر دستیابی به راهحل از طریق مذاکره به پیشرفتهایی دست یافتند.
فری مالزیا تودی
-ژاپن طرح بودجه پانصد میلیارد دلاری دفاعی را بررسی میکند.
-پادشاه اردن میگوید بدون میهن برای فلسطینیان، «هیچ امنیت یا ثباتی» در منطقه وجود نخواهد داشت.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
خبرگزاری پژواک
ـرویترز: مذاکره کنندگان ایران، دوحه را ترک کردهاند و پیش نویس توافق با آمریکا در حال بررسی است
ـ آمریکا در پیوند به انتقال احتمالی افغانستان به پاکستان، رویکردی مسئولانه اتخاذ کند
ـ کار ۴ پروژه زیربنایی برق در ننگرهار آغاز شد
ـ یونسکو: ۸۶ درصد قتلهای خبرنگاران در جهان هنوز از لحاظ قضایی حل و فصل نشده است
روزنامه اطلاعات روز
ـ بازگشت طالبان به قدرت و احساسات ضد پشتونی
ـ جنگی که انتخاب نکردهاند؛ کشورهای منطقه نگران حمله مجدد آمریکا به ایران هستند
ـ روسیه: نشانهها از برنامهریزی برای حمله جدید به ایران نگران کننده است
ـ یونسکو: در حدود دو دهه اخیر بیش از ۱۶۰۰ خبرنگار در جهان کشته شدهاند
ـ یک جوان در خوست با ضربات چاقو به قتل رسید
ـ رهبر طالبان در فهرست دشمنان آزادی رسانهها قرار گرفت
روزنامه هشت صبح
ـ وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست چهارجانبه درباره افغانستان خبر داد، ـ وزیر خارجه فرانسه در دیدار با زنان افغان به حمایت از آنان تاکید کرد
ـ طالبان و بلاروس درباره گسترش روابط تجاری گفتوگو کردند
ـ ارتش یمن از هدف قرار دادن موضع حوثیها در تعز خبر داد
ـ ترامپ: اگر توافقی حاصل نشود آمریکا ممکن است به تاسیسات کوه کلنگ حمله کند
ـ بهای نفت در پی گزارشها مبنی بر حمله آمریکا به ایران افزایش یافت
ـ شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم ایران
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
تایمز:
-منتقدان گفتهاند اعلام وزیر کشور مبنی بر اینکه کارکنان در خانههای سالمندان و مراکزمراقبت اجتماعی از ناتوانان میتوانند پس از پنج سال، به جای ۱۵ سالی که در پیشنهاد اولیه در نظر گرفته شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا -شوند، ۱۰ میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه خواهد داشت.
فایننشال تایمز:
-به گزارش این روزنامه، انتظار میرود قیمت بنزین در آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای به رکوردی بیسابقه برسد.
دیلی میل:
-این روزنامه در تیتر اصلی خود به اصلاحات شبانه محمود در پیشنهاد قبلی مربوط به اقامت نامحدود در بریتانیا پرداخته است. بر اساس تغییرات جدید، کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی میتوانند پس از پنج سال اقامت در بریتانیا میتوانند -برای دریافت اقامت دائم درخواست دهند.
گاردین:
-وزیر کشور از برنامه خود برای ملزم کردن کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی به انتظار ۱۵ ساله پیش از درخواست اقامت دائم در بریتانیا عقبنشینی کرده است. همچنین در صفحه اول روزنامه، داستان کارل بوشبی، مرد بریتانیایی که ۲۸ سال -گذشته را صرف پیادهروی در سراسر جهان کرده است، بازتاب یافته است.
دیلی میرور:
-این روزنامه اعلام شبانه محمود مبنی بر اینکه کارکنان مهاجر خدمات مراقبت اجتماعی میتوانند پس از پنج سال، بهجای ۱۵ سالی را که پیشتر پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم در بریتانیا شوند بزرگترین تحول در قوانین مهاجرتی طی یک نسل توصیف کرده است.
سان:
-به گزارش این روزنامه، سامانههای سرمایشی در سوپرمارکتهای سراسر اروپا هدف حملات هکرها قرار گرفتهاند. این حملات باعث افزایش دما و فاسد شدن مواد غذایی شده است. این حادثه نگرانیهایی درباره احتمال وقوع حملهای مشابه در بریتانیا ایجاد کرده است.
دیلی تلگراف:
-شبانه محمود سیاست مهاجرتی خود را تعدیل کرده است. این در حالی است که وزیر کشور اعلام کرده کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی میتوانند پس از پنج سال، بهجای ۱۵ سالی که در ابتدا پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا شوند.
آی پیپر:
-به نوشته این روزنامه، وزیر کشور در اقدامی که آن را تغییر ناگهانی موضع توصیف کرده است، اعلام کرد کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی میتوانند پس از پنج سال اقامت در بریتانیا برای دریافت اجازه اقامت نامحدود درخواست دهند.
دیلی اکسپرس:
-این روزنامه در تیتر اصلی خود به شبانه محمود، وزیر کشور، پرداخته که اعلام کرده است کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی میتوانند پس از پنج سال، بهجای ۱۵ سالی که پیشتر پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا شوند.
مترو:
-به گزارش این روزنامه، هکرها یخچالها و فریزرهای سوپرمارکتها را در چندین کشور اروپایی هدف قرار دادهاند. این حملات باعث افزایش دما و فاسد شدن مواد غذایی شده است.