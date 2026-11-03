عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

تایمز:

-منتقدان گفته‌اند اعلام وزیر کشور مبنی بر اینکه کارکنان در خانه‌های سالمندان و مراکزمراقبت اجتماعی از ناتوانان می‌توانند پس از پنج سال، به جای ۱۵ سالی که در پیشنهاد اولیه در نظر گرفته شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا -شوند، ۱۰ میلیارد پوند برای مالیات‌دهندگان هزینه خواهد داشت.

فایننشال تایمز:

-به گزارش این روزنامه، انتظار می‌رود قیمت بنزین در آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به رکوردی بی‌سابقه برسد.

دیلی میل:

-این روزنامه در تیتر اصلی خود به اصلاحات شبانه محمود در پیشنهاد قبلی مربوط به اقامت نامحدود در بریتانیا پرداخته است. بر اساس تغییرات جدید، کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی می‌توانند پس از پنج سال اقامت در بریتانیا می‌توانند -برای دریافت اقامت دائم درخواست دهند.

گاردین:

-وزیر کشور از برنامه خود برای ملزم کردن کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی به انتظار ۱۵ ساله پیش از درخواست اقامت دائم در بریتانیا عقب‌نشینی کرده است. همچنین در صفحه اول روزنامه، داستان کارل بوشبی، مرد بریتانیایی که ۲۸ سال -گذشته را صرف پیاده‌روی در سراسر جهان کرده است، بازتاب یافته است.

دیلی میرور:

-این روزنامه اعلام شبانه محمود مبنی بر اینکه کارکنان مهاجر خدمات مراقبت اجتماعی می‌توانند پس از پنج سال، به‌جای ۱۵ سالی را که پیش‌تر پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم در بریتانیا شوند بزرگ‌ترین تحول در قوانین مهاجرتی طی یک نسل توصیف کرده است.

سان:

-به گزارش این روزنامه، سامانه‌های سرمایشی در سوپرمارکت‌های سراسر اروپا هدف حملات هکر‌ها قرار گرفته‌اند. این حملات باعث افزایش دما و فاسد شدن مواد غذایی شده است. این حادثه نگرانی‌هایی درباره احتمال وقوع حمله‌ای مشابه در بریتانیا ایجاد کرده است.

دیلی تلگراف:

-شبانه محمود سیاست مهاجرتی خود را تعدیل کرده است. این در حالی است که وزیر کشور اعلام کرده کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی می‌توانند پس از پنج سال، به‌جای ۱۵ سالی که در ابتدا پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا شوند.

آی پیپر:

-به نوشته این روزنامه، وزیر کشور در اقدامی که آن را تغییر ناگهانی موضع توصیف کرده است، اعلام کرد کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی می‌توانند پس از پنج سال اقامت در بریتانیا برای دریافت اجازه اقامت نامحدود درخواست دهند.

دیلی اکسپرس:

-این روزنامه در تیتر اصلی خود به شبانه محمود، وزیر کشور، پرداخته که اعلام کرده است کارکنان خدمات مراقبت اجتماعی می‌توانند پس از پنج سال، به‌جای ۱۵ سالی که پیش‌تر پیشنهاد شده بود، واجد شرایط دریافت اقامت دائم بریتانیا شوند.

مترو:

-به گزارش این روزنامه، هکر‌ها یخچال‌ها و فریزر‌های سوپرمارکت‌ها را در چندین کشور اروپایی هدف قرار داده‌اند. این حملات باعث افزایش دما و فاسد شدن مواد غذایی شده است.