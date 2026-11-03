مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از معرفی و ارزیابی بیش از ۶۸۰ پروژه و محصول شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور در رویداد پتروفن ۱۴۰۵ خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فوزیه مروت گفت: رویداد پتروفن از سال ۱۴۰۰ هر سال در تهران برگزار می‌شد، اما امسال با هدف مشارکت گسترده‌تر زیست‌بوم فناوری کشور و شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، با همکاری وزارت علوم در قالب هشت هاب منطقه‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: دومین هاب منطقه‌ای این رویداد به میزبانی شیراز و با حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان‌های فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است.

مروت با اشاره به استقبال گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان از این رویداد بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۸۰ پروژه و محصول فناورانه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور برای ارزیابی معرفی شده است.

وی ادامه داد: این ارزیابی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارشناسان صنعت پتروشیمی، با هدف تعمیق ساخت داخل و ارتقای بهره‌وری انجام می‌شود.

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: محصولات برگزیده در رویداد پایانی پتروفن که از ۱۳ تا ۱۵ بهمن در پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

مروت افزود: شرکت‌های برتر پس از نهایی شدن سازوکار حمایت‌ها، از پشتیبانی هلدینگ خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار خواهند شد.

وی همچنین هدف از برگزاری منطقه‌ای پتروفن را شناسایی ظرفیت‌های فناورانه کشور، رفع نیاز‌های صنعت پتروشیمی، توسعه فناوری‌های بومی و حرکت به سمت خودکفایی عنوان کرد.