به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی یعقوبی فرماندار بستان آباد با بیان اینکه در این شهرستان ۲۲۰ نانوایی مشغول فعالیت هستند افزود: ۶۰ نانوایی در این شهرستان برای ادامه خدمات در مواقع بحران به تجهیزات دوگانه سوز مجهز شدند.

وی با بیان اینکه اعتبارات ویژه برای دوگانه سوز شدن سایر نانوایی هادر این شهرستان در نظر گرفته شده است افزود: در این شهرستان بابرنامه ریزی‌های انجام شده مشکل کمبود آرد برای پخت نان نداریم.

وی موتور برق و کپسول گاز را از تجهیزات مورد نیاز برای دوگانه سوز بودن عنوان کرد و افزود: بیشتر نانوایی‌ها به صورت خود جوش در روز‌های اخیر شروع به دوگانه سوز شدن اقدام کرده‌اند و امیدواریم با این همکاری تا پایان سال همه آنها دوگانه سوز شود.