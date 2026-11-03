به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این دوره از مسابقات با حضور ۷۵ شرکت‌کننده از سراسر استان، اعم از خواهران و برادران، در رشته‌های حفظ عمومی، حفظ تخصصی پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار شد.

برگزیدگان این مرحله، به مرحله کشوری که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، راه پیدا می‌کنند.

هشتمین جشنواره باران وحی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی کمیته امداد است که با هدف تقویت بنیه‌های اعتقادی، ترویج مفاهیم قرآنی و دینی، کشف استعداد‌های نهفته و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال مددجویان در عرصه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.