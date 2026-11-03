برنامه خورشید ایران، امشب با قرائت دعای توسل از حرم مطهر رضوی از رادیو‌های رضوی، بندرعباس و کیش زنده پخش می‌شود.

پخش زنده برنامه مشترک رادیو‌های رضوی، بندرعباس و کیش از حرم مطهر رضوی

پخش زنده برنامه مشترک رادیو‌های رضوی، بندرعباس و کیش از حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه خورشید ایران از ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰ با پخش مستقیم از حرم مطهر امام رضا (ع) و قرائت دعای توسل، میزبان شنوندگان در استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان و جزیره کیش خواهد بود.

این برنامه همزمان از صدای خراسان رضوی، هرمزگان و کیش پخش می‌شود و فرصتی برای همراهی مخاطبان با فضای معنوی حرم مطهر رضوی و ارتباط رادیویی این مناطق فراهم می‌کند.

مخاطبان رادیو کیش می‌توانند اين ويژه برنامه را از موج FM ردیف ۹۹.۲ مگاهرتز و یا اینجا شنونده باشند.