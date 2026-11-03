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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۶۹ نقطه شهری و روستایی استان با شعار میثاق با شهیدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ حجتالاسلام مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: امسال شرایط کاملاً متفاوت است و مردم در شرایطی راهپیمایی ۱۳ آبان را برگزار خواهند کرد که شهادت رهبر، شهادت کودکان میناب و شهادت هموطنان را پشت سر گذاشته و نمایشگاهی از بیرحمی آمریکا به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: سه تفاوت اساسی دیگر این یومالله ۱۳ آبان با سالهای دیگر دارد؛ تفاوت اول رونمایی استکبار از وحشیگری خود با بهجا گذاشتن صحنههای جرم، ظلم و کودککشی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تفاوت بعدی مربوط به اظهارات صریح سیاستمداران و اندیشمندان غربی در رابطه با خطای فاحش محاسباتی سران جبهه غرب است؛ اظهارنظرهایی که خطای محاسباتی دشمن و شکست آنها را نشان میدهد.
وی افزود: تفاوت سوم، پیامدهای این دو تفاوت قبلی است؛ از جمله این پیامدها این است که کشوری از هزاران کیلومتر آنطرفتر یعنی ایران، قیمت بنزین را تعیین میکند.
حجتالاسلام مشرفی گفت: فردا ۱۳ آبان راهپیمایی با شعار میثاق با شهیدان و نبرد با استکبار در بیش از ۶۹ نقطه شهری و روستایی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: این مراسم در بیرجند ساعت ۹ صبح از چهارراه بیمارستان شهید رحیمی در خیابان پاسداران آغاز و به میدان قدس، بلوار شهید صیاد شیرازی و چهارراه شهید قرنی میرسد.
وی گفت: در شهرستانهای حاجیآباد، فردوس، سرایان و طبس مراسم ساعت ۹:۳۰ و در سایر شهرستانها مراسم ساعت ۹ صبح آغاز میشود.