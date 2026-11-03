به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: امسال شرایط کاملاً متفاوت است و مردم در شرایطی راهپیمایی ۱۳ آبان را برگزار خواهند کرد که شهادت رهبر، شهادت کودکان میناب و شهادت هموطنان را پشت سر گذاشته و نمایشگاهی از بی‌رحمی آمریکا به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: سه تفاوت اساسی دیگر این یوم‌الله ۱۳ آبان با سال‌های دیگر دارد؛ تفاوت اول رونمایی استکبار از وحشی‌گری خود با به‌جا گذاشتن صحنه‌های جرم، ظلم و کودک‌کشی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تفاوت بعدی مربوط به اظهارات صریح سیاستمداران و اندیشمندان غربی در رابطه با خطای فاحش محاسباتی سران جبهه غرب است؛ اظهارنظر‌هایی که خطای محاسباتی دشمن و شکست آنها را نشان می‌دهد.

وی افزود: تفاوت سوم، پیامد‌های این دو تفاوت قبلی است؛ از جمله این پیامد‌ها این است که کشوری از هزاران کیلومتر آن‌طرفتر یعنی ایران، قیمت بنزین را تعیین می‌کند.

حجت‌الاسلام مشرفی گفت: فردا ۱۳ آبان راهپیمایی با شعار میثاق با شهیدان و نبرد با استکبار در بیش از ۶۹ نقطه شهری و روستایی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: این مراسم در بیرجند ساعت ۹ صبح از چهارراه بیمارستان شهید رحیمی در خیابان پاسداران آغاز و به میدان قدس، بلوار شهید صیاد شیرازی و چهارراه شهید قرنی می‌رسد.

وی گفت: در شهرستان‌های حاجی‌آباد، فردوس، سرایان و طبس مراسم ساعت ۹:۳۰ و در سایر شهرستان‌ها مراسم ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.